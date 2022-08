Amper één niet-elektrische auto in top tien van populairste bedrijfswagens

De enige benzinewagen uit de top met populairste bedrijfswagens is volgens leasingmaatschappij Arval meteen ook de enige ‘lage’ auto: de Volkswagen Golf. Die staat wel op nummer twee in de lijst en deelt de top vijf met de luxueuze merken Mercedes, BMW, Audi en Volvo.

In absolute cijfers kiezen werknemers wel nog altijd vaker voor benzine of diesel dan voor elektrisch. “Dat er zo veel elektrische auto’s de top tien halen, komt omdat er minder verschillende modellen van beschikbaar zijn”, zegt Yves Ceurstemont van Arval.

Enorme voorkeur voor SUV’s

Ook de voorkeur voor SUV’s is te verklaren door het beperkte aantal modellen. “Vroeger was de break een ontzettend populair model bij de Belgische bedrijfswagenrijders. Maar wereldwijd was er de voorbije tien jaar een enorme voorkeur voor SUV’s, waardoor de eerste elektrische breakmodellen nu pas in productie zijn.”

De top tien bestaat uit bestellingen van de eerste jaarhelft, maar die auto’s zijn vaak nog niet geleverd. “Er zijn lange wachttijden, waardoor wij adviseren om ook naar andere modellen te kijken dan alleen de Duitse premiummerken. Vanuit de Chinese markt komen er heel wat mooie, goede en aanvaardbare wagens aan.” (kba)

TOP 10 bestelde wagens Arval 2022

*Mercedes EQA

*VW Golf Benzine

*BMW iX3

*Audi Q4 e-tron

*Volvo XC40 PHEV

*KIA EV6

*Volvo XC40 BEV

*Hyundai Tucson PHEV

*Mercedes EQB

*VW ID4