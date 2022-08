Nieuwe beelden tonen hoe daders boodschap aanbrengen op garage en vuur openen op woning in Antwerpen

De verdachten van de schietpartij in de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen vrijdagnacht zijn duidelijk gefilmd vanuit drie verschillende standpunten.

Op een eerste video zondagmorgen was te zien hoe een man met lang haar en een baard de acht schoten loste vanop straat. Zijn kompaan stond achter hem met de gsm in de hand om alles te filmen.

Uit nieuwe beelden van de deurbelcamera en de tweede gevelcamera, die de redactie van Gazet van Antwerpen zondag bereikten, blijkt dat de kompaan kort daarvoor de graffitiboodschap achterliet op de garagepoort. Bij het aanbrengen van de graffiti zijn de rollen ook omgekeerd en filmt de schutter de man met de hoodie.

De man met lang haar en een baard lost eerst drie schoten op de voordeur, schiet dan drie keer op de garagepoort en haalt nog tweemaal de trekker over richting het venster op de eerste verdieping. Een eenzame kat schrikt op van de schietpartij en vlucht de Neefsteeg in.

Zijn kompaan, die een hoodie draagt, staat achter hem met de gsm in de hand. Hij is de schietpartij aan het filmen, mogelijk voor hun opdrachtgever. Na het achtste schot maant hij de andere verdachte aan om het op een lopen te zetten. Het duo verdwijnt uiteindelijk in de richting van het Stuivenbergziekenhuis.

Hamer

Het is niet duidelijk of beide kerels ook betrokken waren bij de eerdere aanval op het huis, afgelopen maandag. Toen probeerden enkele mannen de woning van de familie S. binnen te dringen. Ze werden weggejaagd door omstaanders. Volgens buurtbewoners verloren ze tijdens hun vlucht een hamer en kon de politie dat voorwerp in beslag nemen voor verder onderzoek.

Na dat incident besloot de familie om twee bewakingscamera’s aan de gevel te monteren. De schietpartij is dan ook duidelijk gefilmd. De beelden zijn aan de politie overgemaakt, maar circuleren dus blijkbaar ook binnen het milieu. De federale gerechtelijke politie onderzoekt de link tussen beide feiten. Aan de geviseerde woning heeft de politie zaterdagnamiddag ook een mobiele camera geplaatst. Er is een onderzoeksrechter gevorderd voor vernielingen en inbreuken op de wapenwet.

Volgens onze informatie is die boodschap gericht aan Reda S., een crimineel die momenteel in de gevangenis van Brugge zit. Zijn broer Chakib S. kwam in 2018 voor in een drugszaak. Mogelijk heeft iemand van de familie S. te maken hebben met de verdwijning van een lading cocaïne. (JTP)

