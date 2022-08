Waarom Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose haar dansfilmpje postte, net als vele andere vrouwen

Ooit droegen feministen broeken in plaats van rokken, of trokken ze de straat op voor gelijke rechten. Vandaag vormen vrouwen (en mannen) een internationaal front door dansvideo’s te posten als steun voor de Finse premier Sanna Marin. “Ongelofelijk dat zij zo hard aangepakt werd omdat ze wat zot deed in een privéomgeving”, zegt Open VLD-politica Stephanie D’Hose, die mee danste. “Soms schrikken mensen als ze mij zien. Hier zie, de Senaatsvoorzitter.”