Goed nieuws voor de Club-fans: “Noa Lang wil gerust in Brugge blijven”

Even paniek gisteren, toen Noa Lang uitviel bij Club Brugge. Maar we moeten ons geen zorgen maken, zegt zijn moeder. Zelfs als hij een transfer misloopt, zal hij niet lopen mokken. “Hij heeft de knop al omgedraaid.”

Het was gisteren de match van Hans Vanaken (29), die nog altijd op een transfer hoopt, maar Club Brugge met een prima prestatie voorbij KV Kortrijk hielp. West Ham, dat met 0 op 9 een pijnlijke seizoensstart kent en offensieve versterking nodig heeft, verhoogde intussen zijn bod. En er is een opening, als ze bij blauw-zwart een volwaardige vervanger vinden.

Maar ook Noa Lang (23) liep gisteren nog eens in de picture, helaas om de verkeerde reden. De Nederlandse aanvaller viel na rust in, maar viel meteen uit met een verzwikte enkel. Na verzorging speelde hij nog even door, maar hij moest er dan toch af en mankte naar binnen. Paniek, want net als De Ketelaere mikte hij op een toptransfer. Stel je voor dat je, zoals bij Tissoudali (AA Gent), door een zware blessure een mooie deal misloopt. Maar de schade leek wel mee te vallen. Dat idee had ook zijn moeder, Manon de Vries.

Redenen genoeg

“Ik had Noa aan de lijn”, vertelde ze ons. “Hij ondergaat morgen (vandaag, red.) nog een scan, maar hij kon al op zijn linkervoet steunen en stappen, dus dat is goed. Z’n enkel voelde wel stijf, maar hij babbelde ook over andere dingen. Da’s meestal een goed teken. (lachje) Hopelijk nu ook.”

En over die transfer moeten we ons al helemaal geen zorgen maken, zegt ze. “Natuurlijk wil Noa op een dag naar de buitenlandse top, maar nu zijn er nog maar tien dagen, dat is erg kort. En hij gaat sowieso enkel weg als de juiste club aanklopt. Is dat niet het geval, dan blijft hij gewoon. Of hij daar vrede mee heeft? Dat is nog vrij zacht uitgedrukt. Noa is geliefd in Brugge, woont er leuk, is dicht bij z’n familie, straks komen er weer zes Champions League-duels aan en er is ook een WK, waardoor het belangrijk is dat hij speelt. Je mag er zeker van zijn: hij is gelukkig en wil gerust nog een jaartje blijven. Hij zit niet met transferperikelen in z’n hoofd. Die knop heeft hij al omgedraaid.”

Dat was er op het veld aan te zien. Vorige week op OHL viel hij enorm gretig in. Gisteren opnieuw, tot die blessure roet in het eten gooide.

Boyata tekent

Vanuit Engeland en Italië hadden er de voorbije weken wel clubs geïnformeerd en zijn zelf samengestelde Team Lang staat paraat om iets af te ronden, dus het blijft uiteraard afwachten tot en met 1 september. Inkomend kunnen ze intussen níét meer afwachten bij Club, dat nog enkele posities moet invullen. Centraal achterin zal het zich zoals verwacht versterken met Dedryck Boyata (31). De Rode Duivel arriveerde gisteren en als hij voor zijn medische tests slaagt, tekent hij voor twee jaar.

Los van Vanaken moet er nog een middenvelder bij (Sander Berge en Nicolas Raskin zijn opties) en een spits (Rasmus Höjlund is een piste).