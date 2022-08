Scorende Leandro Trossard mag zich aan contractvoorstel verwachten bij Brighton

Leandro Trossard trekt de goede lijn van eind vorig seizoen door. Tegen West Ham legde hij de 0-2-eindstand vast met een beheerste afwerking. Bij de 0-1 was hij ook betrokken: Trossard stuurde Welbeck weg met een fraaie doorsteekpass, waarna de aanvaller een strafschop versierde. Ook in de eerdere wedstrijden was de Rode Duivel reeds een uitblinker bij Brighton & Hove Albion. De ganse club draagt hem dan ook op handen: gisteren kreeg hij een applausvervanging in het slot.

Makelaar Josy Comhair geniet van de hausse bij zijn poulain. “En Leandro zal nog beter worden”, voorspelt hij. Dat is goed nieuws met het oog op het WK, waar Trossard in aanmerking zal komen voor een basisplaats. In juni scoorde hij voor de nationale ploeg nog twee keer tegen Polen in de Nations League.

Het contract van Trossard loopt nog tot eind dit seizoen, maar Brighton heeft een optie om daar één jaar aan toe te voegen. De club is evenwel zinnens om Trossard een langdurige overeenkomst aan te bieden via klassieke onderhandelingen – zo belangrijk is hij. De speler en zijn entourage staan daarvoor open, ondanks vage interesse van andere clubs. “Maar Leandro zal niet vertrekken om zomaar te vertrekken”, aldus Comhair. “Als hij al een overstap zou overwegen, dan moet het echt een aantrekkelijk project zijn, met garanties op speelminuten. Er komt een WK aan, het is voor Leandro cruciaal om ritme te behouden.” Bij Brighton, dat het seizoen startte met 7 op 9, staat Trossard elke week in de ploeg.