Club Brugge klopte ook aan voor OHL-aanvoerder Mathieu Maertens

Club bracht zelfs een bod uit op de offensieve middenvelder, zondagavond nog belangrijk met een assist op Standard (1-3). In Leuven zien ze hem uiteraard niet graag vertrekken en dus is het nog de vraag of het tot een transfer komt. Want Club, dat intussen bezig is met een ander kaliber spelers, gaat ook geen gekke bedragen leggen. Voor Maertens zelf zou het wel interessant zijn, ook omdat hij een jongen van de streek is – hij werd opgeleid en debuteerde als prof bij Cercle Brugge.