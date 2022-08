Zulte Waregem maakte zondag een denderende start tegen Charleroi, maar het draaide uiteindelijk uit op een sisser. Seraing en Eupen doen nog slechter, maar voorlopig is het West-Vlaanderen onder in 1A: Cercle, KV Kortrijk en Zulte Waregem tellen elk 4 punten. Zaterdag spelen Cercle en Essevee tegen mekaar, het lijkt nu al erop of eronder. Hoe lost Mbaye Leye dit op?