Forza Ninove gaat aan de haal met privacygegevens van inwoners

Forza Ninove vraagt inwoners via een gesponsorde Facebookpost om zich te registreren als kiezer, maar vraagt daarbij ook het adres, gsm-nummer, e-mailadres en geboortedatum. In een gesprek met De Standaard zegt de lokale kopman Guy D’haeseleer dat hij stevig aan de slag gaat met die data. Zo ­worden de adressen ingevoerd in een algemene database van alle Ninoofse adressen. Op die manier krijgt Forza Ninove een geografisch overzicht van straten waar nog meer of minder werk aan de winkel is om zieltjes te winnen. Op de dag van hun verjaardag, krijgen de geregistreerden ook een bericht met gelukwensen.

Door de algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, wordt volgens D’haeseleer de GDPR-wetgeving gerespecteerd. Maar VUB-onderzoeker privacyrecht Ronny Saelens stelt zich daar vragen bij. Het lijkt te vaag geformuleerd, zegt hij in de krant.