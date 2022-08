Australië schakelt legende Guus Hiddink in voor voorbereiding op WK in Qatar: “Benieuwd welke invloed hij zal hebben”

De Australische voetbalbond heeft Guus Hiddink ingeschakeld om te helpen in de voorbereiding op het WK in Qatar. De 75-jarige Nederlander gaat bondscoach Graham Arnold volgende maand assisteren bij de oefeninterland op 22 september in Brisbane tegen Nieuw-Zeeland.

“Guus kan geweldig verhalen vertellen, dus ik ben heel benieuwd welke invloed hij heeft op de huidige generatie Australische voetballers”, zegt Arnold.

Hiddink leidde Australië als bondscoach naar het WK van 2006 in Duitsland. De ‘Socceroos’ deden daar voor het eerst in 32 jaar mee aan de mondiale eindronde en bereikten zelfs de achtste finales, waarin ze het moesten afleggen tegen de latere wereldkampioen Italië (0-1). Arnold was destijds assistent van Hiddink.

“Ik heb een geweldige tijd gehad in Australië”, zegt Hiddink, die onlangs stopte als technisch directeur van de nationale voetbalbond van Curaçao. “Als ik met mensen praat over mijn carrière, komen altijd mijn ervaringen met de ‘Socceroos’ ter sprake. Ik kijk ernaar uit om weer naar Australië te gaan.”

In principe gaat het om een korte rentree van Hiddink. Hij vervangt landgenoot René Meulensteen, de vaste assistent van Arnold die tijdens de interlandperiode in september in Europa blijft om de WK-tegenstanders Frankrijk en Denemarken te bekijken. Australië en Nieuw-Zeeland spelen in vier dagen tijd twee keer tegen elkaar: op 22 september in Brisbane en op 25 september in Auckland. Voor Australië dient het duel in eigen land als ‘uitzwaaiwedstrijd’ voor het WK.