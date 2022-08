Bizar gezicht: toilet vol (nep) uitwerpselen achtergelaten op plein midden in Gent

Het is een bizar gezicht op de Korenmarkt in Gent maandagochtend: iemand heeft een toilet vol met (nep) uitwerpselen achtergelaten midden op het plein.

Het toilet is niet ‘ondertekend’ door een kunstenaar, werd niet ‘opgeëist’ of bevat geen slogans of tekst. Het is dus raden voor voorbijgangers waarom het er staat. Voor de duidelijkheid: de bruine ‘smurrie’ is een soort piepschuim, het gaat niet om echte uitwerpselen.

Is het anonieme toilet een statement? Wil iemand zich uitspreken over de aanleg van de Korenmarkt en de kunstwerken op het plein? Of is het uit protest tegen de omstreden anti-abortusbetoging die zaterdag plaatsvond op de Korenmarkt. Vermoedelijk heeft het iets met dat laatste te maken.

Het hele weekend lang was er ophef op sociale media over een ultrakatholieke groepering die een vergunning kreeg voor een anti-abortusactie op de Korenmarkt, midden in Gent. Dat het anonieme toilet net nu, op net diezelfde plaats is gezet, zal wel geen toeval zijn.

