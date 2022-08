Acht jaar na zijn dood was de Vlaamse notaris Arthur Feront uit Dilbeek in 1952 plots het onderwerp van een spraakmakend proces. De notaris was tijdens de Tweede Wereldoorlog koelbloedig geëxecuteerd. Een politieke moord op iemand die heulde met de Duitsers, zo leek het eerst. Of was het dan toch een zaak van hartstocht?