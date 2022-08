CEO Deutsche Telekom: “Imago van Duitsland als leverancier van kwaliteit is aan het afbrokkelen”

Volgens Höttges is de Duitse economie niet meer innovatief. “Duitsland doet het bijvoorbeeld slechter dan Griekenland als het gaat om het digitaliseren van overheidsdiensten”, klinkt het. “En in andere landen is er niet zoveel chaos op luchthavens als hier.”

Zijn conclusie: “Vanwege onze grote welvaart is er een zekere arrogantie bij ons binnengeslopen. We zijn zelfingenomen geworden. Maar zelfingenomen worden tijdens een crisis is fataal. We moeten onze vinger weer op de wonde leggen, en de claim waarmaken dat we koplopers zijn in wat we doen. Dan is succes niet te vermijden. Innovatie en investeringen zijn de sleutels.”