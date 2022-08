Guy D’haeseleer ging tijdens de lokale verkiezingscampagne van 2018 van deur tot deur in Ninove. — © ID / Bas Bogaerts

Lange inwonerslijsten met kleurcodes, veel gesponsorde Facebook­advertenties en een schepenzoektocht via interne polls: Forza Ninove laat niets aan het toeval over in haar missie om lokaal aan de macht te komen.