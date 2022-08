Manchester United - Liverpool, de topper tussen twee geplaagde rivalen die overschaduwd wordt door protestacties en heksen: “We moeten elke wedstrijd winnen, maar vooral deze”

“Natuurlijk ben ik niet tevreden met hoe er tegen Brentford werd gevoetbald. De basis moet goed zijn, en alles begint met een goede attitude. Er moet een vechtersmentaliteit zijn op het veld, en die heb ik een volledige wedstrijd niet gezien”, zette de Nederlandse coach Erik Ten Hag zijn spelers op scherp naar aanleiding van de topper tegen Liverpool. De 4-0 nederlaag tegen Brentford hakte er stevig in: Ten Hag laste na de partij zowaar een straftraining in aangezien de wedstrijd niet met de normen en waarden van de club strookte.

Een nieuwe nederlaag zou alleszins hard aankomen, want dat betekent dat United de competitie aanvat met een troosteloze 0 op 9 en een plaatsje in de degradatiezone. Maar tegen Liverpool - dat ook zijn competitiestart compleet miste met 2 op 6 - wordt dat geen makkelijke opgave. “Ik besef dat er een enorme rivaliteit is tussen Manchester United en Liverpool”, is de 52-jarige coach alvast op de hoogte. “We zijn Manchester United en we moeten elke wedstrijd winnen, maar toch vooral deze tegen Liverpool. We moeten klaar zijn om onszelf in het seizoen te knokken. Of het moeilijk is om de spelers te motiveren? Absoluut niet: ze werken sinds het begin van het seizoen hard op het trainingsveld. Ik wilde deze uitdaging en ik wist dat het moeilijk zou worden, want overal waar ik begin verliep het begin moeizaam. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik het ook hier zal waarmaken”, geeft Ten Hag de moed niet op.

© ISOPIX

United heeft sowieso nog een eitje te pellen met Liverpool, dat vorig seizoen met 0-5 kwam winnen op Old Trafford. “Maar dit is een compleet andere wedstrijd”, rekent Liverpool-coach Jürgen Klopp zich nog niet zegezeker. “Het kan zijn dat United alles helemaal omgooit, maar het kan ook zijn van niet. Het is nog vroeg op het seizoen dus we hebben nog niet zoveel informatie. Hoe dan ook: een verplaatsing naar Old Trafford is nooit makkelijk. Ik zou hen eigenlijk liever bekampen nadat ze met 5-0 wonnen, dan nadat ze twee keer verloren. De hele wereld zal kijken, dus we zullen wel zien wat het geeft.”

Protesten

Ook extrasportief staat er maandag heel wat te gebeuren. De Manchester United-supporters hebben een protestactie gepland tegen de Glazers, de eigenaars van de club. Protesten tegen de Glazer-familie zijn al een tijdje aan de gang aangezien de resultaten van Manchester United de afgelopen jaren te wensen overlaten. Fans worden vanavond door de supportersclub ‘The 1958’ aangemoedigd om vlaggen mee te brengen die over hekkens van wel 30 meter lang kunnen worden gespand. Het belooft een onrustige avond te worden in Manchester. “Of ik een plan heb als de wedstrijd wordt uitgesteld? Ja: naar huis gaan met de bus”, was Klopp duidelijk. “Ik hoop echt dat het niet zal gebeuren, maar als het toch gebeurt denk ik dat wij de punten zullen krijgen. We hebben niks te maken met de situatie en als de supporters willen dat de wedstrijd niet doorgaat, dan kunnen we die niet nog ergens invoegen in wat nu al een enorm drukke kalender is. We hebben nu al erg veel gekwetsten (Thiago, Jota, Jones, Matip, Firmino, Oxlade-Chamberlain & Konate, red.): het lijkt wel alsof we een heks in onze rangen hebben.”

© AP

Om 21u wordt de wedstrijd - als alles goed gaat - op gang gefloten door scheidsrechter Michael Oliver. Het belooft een knotsgekke voetbalavond te worden.