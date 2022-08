Na twee jaar sparen is Jean-Philippe zijn 21.000 Delhaize-punten kwijt door oplichters: “Ze geven mij de schuld”

Jean-Philippe had na twee jaar geduldig sparen 21.000 Delhaize-punten opgepot, goed voor een korting van 210 euro. Toen hij die echter wilde gebruiken, bleek dat ze zonder zijn medeweten waren ingewisseld voor vouchers op bol.com. “In de winkel vertelden ze me dat er een fout in hun beveiligingssysteem zat, maar dat ik mijn wachtwoord maar had moeten veranderen. Zij gaan dus in de fout, maar ze geven mij de schuld”, aldus de man.

Volgens woordvoerder Karima Ghozzi van Delhaize ligt de fout echter niet bij het bedrijf. “Er was een lek bij LinkedIn (sociaal netwerk, red.). Wachtwoorden die daar werden gelekt, werden doorverkocht op het dark web.” Oplichters gebruikten die wachtwoorden vervolgens op allerlei websites, en konden zo met de punten van Jean-Philippe aan de haal. Delhaize gaf de man inmiddels zijn punten terug.

Volgens het bedrijf werden er inmiddels ook bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen, om soortgelijke verhalen in de toekomst te vermijden. “Als er te vaak een verkeerde combinatie van login en paswoord wordt ingevoerd, wordt er een e-mail naar de klant gestuurd met de vraag om het wachtwoord te wijzigen”, aldus Ghozzi. “Als er geen actie wordt ondernomen, blokkeren we het account uit voorzorg volledig.”