Schutter geeft zich over na schietpartij in Lokeren, slachtoffer (42) overleden

S. M., de man die maandagochtend de 42-jarige F. D. neerschoot in Lokeren en zich vervolgens verschanste in de nabijgelegen woning van het slachtoffer, heeft zich na onderhandelingen met de politie overgegeven. D. raakte zwaargewond en is inmiddels overleden. Dat bevestigt de federale politie.

De feiten speelden zich maandagochtend iets voor 10 uur af in een bosje in de Canondreef in Eksaarde, een deelgemeente van Lokeren: de schutter zou van dichtbij een drietal kogels hebben afgevuurd op het slachtoffer, dat in het hoofd geraakt werd. De man werd na reanimatie zwaargewond overgebracht naar het UZ Gent, maar zou daar aan zijn verwondingen overleden zijn.

S.M. gaf zich na onderhandelingen met de politie over. — © rr

De schutter verschanste zich na de schietpartij in de woning van het slachtoffer, maar diens echtgenote en hun twee kinderen (9 en 11 jaar oud) zouden niet aanwezig zijn geweest. De politie kwam massaal ter plaatse en sloot de omgeving hermetisch af, ook een speciaal interventieteam kwam ter plaatse om indien nodig in te grijpen. Na enkele uren onderhandelen gaf de man zich omstreeks 13.30 uur zonder geweld over.

Affaire

De verdachte werd opgepakt, hij zal voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Vermoedelijk ging er een ruzie in de relationele sfeer vooraf aan de schietpartij: de schutter zou een relatie hebben gehad met de vrouw van het slachtoffer. Enkele uren voor de schietpartij postte de dader nog “Sorry voor alles” op zijn Facebookpagina. Gezien die aanwijzingen dat de feiten gepland werden, zal de verdachte dan ook vermoedelijk voorgeleid worden voor moord.

© pvs

© pvs

© pvs

© pvs

© pvs

© pvs

© pvs

© pvs

© pvs

© pvs

© ypw