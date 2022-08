Vechtpartij bij klaarlichte dag op Markt in Berlaar, politie arresteert vier betrokkenen

Op de Markt in Berlaar is zondagavond bij klaarlichte dag gevochten tussen een zevental personen. Daarbij vielen enkele lichtgewonden. Vier betrokkenen zijn door de politie gearresteerd. Er is geen link met bewoners van het asielcentrum, zo geeft de lokale politie nog mee.

Het incident vond plaats ter hoogte van de bloemenweide en kruidentuin nabij het kruispunt met de Legrellestraat. Er waren een zevental personen bij betrokken. Twee mannen kregen het aan de stok met cafébezoekers. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de gemoederen al deels bedaard. Even daarvoor was er nochtans flink gevochten.

“Omstreeks 20.15u is er een tussenkomst gevraagd van onze diensten omdat er nabij café ’t Dorp op de Markt in Berlaar problemen waren met een vechtpartij. Onze ploegen zijn ter plaatse gegaan. Daar was voordien een incident geweest. Er zijn enkele mensen lichtgewond geraakt. Er zijn uiteindelijk vier personen gearresteerd. Bij de interventie zijn geen politiemensen gewond geraakt”, klinkt het bij de lokale politiezone Berlaar-Nijlen, dat bijstand kreeg van omliggende politiezones.

Verschillende passanten waren getuige van het voorval bij klaarlichte dag. Daar werden ook beelden van gemaakt. Er werd geslagen, geschopt en met een stoel gechargeerd. Over de precieze aanleiding kan de politie niet meer informatie geven. De zaak wordt verder onderzocht.

Geen link met asielcentrum

Op sociale media werd het opvallende incident ook opgepikt en werd door sommigen vrijwel meteen de link gelegd met het eerder deze maand geopende asielcentrum in de legerkazerne in de Welvaartstraat. De lokale politie beklemtoont dat er géén link is. “Bij de vechtpartij van zondagavond waren geen mensen betrokken uit het asielcentrum, daar zijn we zeker van”, klinkt het.

Bert Provoost