Russische staatsmedia: “Bom onder wagen van Daria Doegina werd vanop afstand tot ontploffing gebracht”

“Het is nu wel duidelijk geworden dat de bom onder de wagen van Doegina vanop een afstand werd geactiveerd. Haar wagen werd waarschijnlijk van dichtbij gevolgd en haar bewegingen werden gemonitord”, aldus de bron.

Zaterdagavond ontplofte een explosief dat was vastgemaakt aan de wagen van Daria Doegina. De 30-jarige vrouw overleefde de aanslag niet. Uit het onderzoek is gebleken dat de bom werd vastgemaakt aan de kant van de bestuurder. Volgens het Russische onderzoekscomité werd de aanval uitgevoerd met voorbedachten rade.

Vader doelwit?

Volgens een vertrouweling van de familie was de auto in kwestie die van Alexander Doegin, en er zijn dan ook vermoedens dat hij het doelwit was, en niet zijn dochter. Een onbekende groepering zou de aanslag hebben opgeëist. Een voormalig Russisch parlementslid zei zondag dat het Nationaal Republikeinse Leger hem gemachtigd had om een verklaring af te leggen. De informatie werd niet officieel bevestigd.

Rusland beschuldigde Oekraïne er meteen na de feiten van achter de aanslag te zitten. Oekraïne ontkent die beschuldigingen met klem.