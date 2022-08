Slecht nieuws voor Nederland? WK Georginio Wijnaldum in gevaar na scheenbeenbreuk: “Soms kan voetbal shit zijn”

AS Roma zal het een hele poos zonder Georginio Wijnaldum moeten stellen, nadat de Nederlander op training bij de Italiaanse topclub een breuk in zijn rechterscheenbeen opliep. Trainer José Mourinho spreekt maandag op de sociale media zijn steun uit voor de 31-jarige middenvelder.

Hoe ernstig het letsel precies is, wordt vermoedelijk pas duidelijk na onderzoeken die de komende dagen volgen. Dan zal moeten blijken hoelang de middenvelder nodig heeft voor zijn herstel en of het WK in Qatar met Oranje nog haalbaar is.

Mourinho steunt Wijnaldum alvast. “Soms kan voetbal ‘shit’ zijn”, aldus de Portugees in een geschreven boodschap op sociale media, met daarbij een foto waarop hij een Roma-shirt in zijn handen draagt met “Forza Gini” als opschrift. “In slechts twee weken tijd werd ‘Gini’ een van ons door hoe hij is als mens. Zijn voetbalkwaliteiten kenden we al. Helaas kan hij door een ongelukkig opgelopen zware blessure lange tijd niet spelen.”

De coach haalt ook uit naar personen die Felix Afena-Gyan, die volgens mediaberichten betrokken zou zijn geweest bij de actie op training waarbij de Nederlander de zware blessure opliep, (racistisch) op de korrel namen. “Maar niet alleen voetbal is soms ‘shit’, ook mensen kunnen dat zijn. De mensen die de geruchten hebben verspreid dat Felix verantwoordelijk zou zijn voor wat er is gebeurd, zijn echt uitschot. We spelen vanavond voor Roma, Gini én voor Felix’, aldus de Portugees over het thuisduel met Cremonese, later maandag.

Wijnaldum maakte vorige week in de Serie A zijn debuut voor AS Roma. Hij is gehuurd van Paris Saint-Germain. Wijnaldum, die eerder veel grote prijzen won met Liverpool, kwam bij de kampioen van Frankrijk nauwelijks aan spelen toe. Daardoor raakte hij ook zijn plaats in het Nederlands elftal kwijt.