Rode Duivel Amadou Onana krijgt steeds meer speelminuten bij Everton: “Maar ik moet nog wennen aan de nieuwe competitie”

Everton speelde zaterdag, op de derde speeldag in de Premier League, in eigen stadion 1-1 gelijk tegen promovendus Nottingham Forrest. Daarmee staat de ploeg voorlopig op een teleurstellende 16e stek.

Wel goed nieuws was er voor Amadou Onana. Onze landgenoot - die deze zomer voor 36 miljoen euro de overstap maakte van Lille naar Everton - mocht vroeg in de tweede helft invallen voor Tom Davies. Daarmee kreeg hij al een pak meer speelgelegenheid dan bij zijn debuut een week eerder tegen Aston Villa, toen hij 9 minuten speelde. Bij zijn entree in de 57e minuut kreeg hij bovendien een ovatie van de thuisfans in Goodison Park.

De net 21 geworden Rode Duivel blikt op de mediakanalen van Everton FC terug op zijn eerste weken in de Premier League en zijn debuut voor de thuisfans: “Die warme ontvangst was ongelooflijk! De supporters mijn naam horen zingen... ik moet hen bedanken voor die steun. De sfeer was geweldig, eigenlijk hadden we moeten winnen, we hebben er op het eind nog alles aan gedaan.”

© AFP

Zelf liet Onana, die als centrale middenvelder werd gebruikt, zich vooral opmerken met een gele kaart. Maar hij probeerde ook offensieve impulsen bij te brengen, zoals de coach van hem verlangt. “Dat is wat ik altijd probeer te doen: vooruit spelen, mijn ploegmaats aanvuren en alles geven voor de drie punten. Bij mijn invalbeurt zei de manager (Frank Lampard, nvdr) dat ik mezelf moest zijn en energie geven aan het team. Dat gaat eigenlijk vanzelf, want de ploegmaats aanvaarden me zoals ik ben.”

In principe krijgt Onana dinsdag tegen Fleetwood Town in de Carabao Cup nog meer speelminuten, wie weet zelfs een eerste basisplaats. “Ik kijk er geweldig naar uit”, aldus de Belg, “maar alles begint op training, daar moet ik een plek afdwingen. Sowieso moet ik nog wat wennen aan deze nieuwe competitie. Het is een ander soort voetbal, met een ander ritme. Het is fysieker en het gaat sneller. Maar ik doe er alles aan om dat zo snel mogelijk op te pikken.”