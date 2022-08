Waarschuwingsfase van ozon- en hitteplan geactiveerd

De volgende dagen wordt warm tot zeer warm weer voorspeld. Omdat de temperatuursindicator die voor het ozon- en hitteplan gebruikt wordt, overschreden wordt, wordt maandag de waarschuwingsfase van het federale ozon- en hitteplan en het Vlaamse warmteactieplan geactiveerd. Dat meldt de Intergewestelijke cel voor het Leefmilieu Ircel. In Vlaanderen start het Agentschap Zorg en Gezondheid de waarschuwingsfase van het warmteactieplan zodat iedereen maatregelen kan nemen voor het warme weer.

De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan wordt afgekondigd als de zogenaamde cumultemperatuur hoger of gelijk is aan 17 graden Celsius. Die cumultemperatuur wordt berekend door het verschil tussen de voorspelde maximumtemperatuur en 25 graden in Ukkel voor de komende vijf dagen op te tellen.

Ircel verwacht de komende dagen normale ozonconcentraties voor de tijd van het jaar. Overschrijdingen van de Europese informatiedrempel, van 180 µg/m³, worden niet voorspeld.

Het algemeen advies van Zorg en Gezondheid luidt: drink voldoende, hou jezelf en je huis koel en draag zorg voor jezelf en anderen. De tips en aanbevelingen van Zorg en Gezondheid staan opgelijst op µwww.warmedagen.be.