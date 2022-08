Politievakbonden dreigen met acties op luchthavens vanaf 26 augustus

Volgens Dehaes vroegen de bonden minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) om een besparingsplan in te trekken omdat de veiligheid erdoor in het gedrang zou komen. “We hadden gehoopt dat men de ogen zou openen, maar er werd ons gezegd dat de ministerraad de beslissing heeft genomen en dat men daarbij zal blijven”, aldus Dehaes.

De vakbonden activeren daarom een stakingsaanzegging voor alle luchthavens waar de politie actief is. Welke acties er zullen volgen, moeten de bonden nog bepalen. Ook juridische stappen worden overwogen. Vooral op de kleinere luchthavens houdt het schrappen van shiften risico’s in, menen de vakbonden. “Bepaalde opdrachten kan je nu eenmaal niet met maar twee of drie agenten uitvoeren”, aldus Dehaes.