Portugal kondigt staat van alertheid af door natuurbranden

In Portugal woeden nog steeds meerdere natuurbranden en is een staat van alertheid afgekondigd tot dinsdag, omwille van het risico op bijkomende branden. Maandagochtend zijn bijna 1.800 brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden, zo meldt de civiele bescherming. De grootste brand woedt momenteel in de noordelijke regio Vila Real, waar het vuur zich via een bergachtige en moeilijk toegankelijke zone verspreidt.

De Portugese overheid kondigde zondag een staat van alertheid af. Dat betekent dat de bevolking geen bossen mag betreden en geen machines mag gebruiken die vonken geven en vuur kunnen veroorzaken. De aankondiging moet ook de bevoegdheden en de mobilisering van de hulpdiensten versterken.

Sinds het begin van het jaar is bijna 94.000 hectare in rook opgegaan. Dat is de grootste oppervlakte sinds de branden uit 2017, toen honderd mensen stierven. Dat zegt het Instituut voor Natuurbehoud en Bossen. Een bosbrand in het natuurpark Serra da Estrela, een bergachtige regio in het centrum van Portugal, besloeg de afgelopen weken meer dan 28.000 hectare. Vorige week woensdag was de brand onder controle.

Portugal kampt met een derde hittegolf sinds begin juli. Maandag en dinsdag voorziet het Portugees meteorologisch instituut temperaturen tot veertig graden Celsius in het binnenland. Het is al een uitzonderlijk droog jaar geweest voor Portugal. Vorige maand noteerde het land de warmste julimaand in bijna honderd jaar tijd. Volgens wetenschappers verhoogt de klimaatsopwarming de kans op hittegolven, droogte en branden.