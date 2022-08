Aannemer komt afspraken niet na en creëert gevaarlijke situatie voor fietsers: “Jonge inwoner brak daardoor zelfs zijn pols”

Burgemeester Francesco Vanderjeugd in de Sint-Jansstraat bij de verwarrende signalisatie die alleen bedoeld is voor fietsers: “We zorgen nu voor een degelijke omleiding voor fietsers.” — © Stefaan Beel

Staden

Eind vorige week startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de hernieuwing van de fietspaden langs de N36, onder meer in de Sint Jansstraat tussen Sleihage en het centrum van Staden. Tegen de afspraken in, nam de aannemer beide fietspaden op hetzelfde moment onder handen. Dat creëerde gevaarlijke verkeerssituaties en enkele fietsers kwamen daardoor afgelopen weekend ten val. Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) is er niet over te spreken.