Russische miljardair die veel geld verloor door oorlog in Oekraïne verkoopt Spartak Moskou aan oliemaatschappij

De Russische voetbalclub Spartak Moskou komt in handen van oliemaatschappij Lukoil. Dat Russische bedrijf neemt zowel de club als het stadion volledig in bezit. Lukoil is al jaren sponsor van Spartak Moskou.

De miljardair Leonid Fedun verkoopt de aandelen die hij had aan Lukoil, het bedrijf waarvan hij ook aandeelhouder is, en stopt als voorzitter en bestuurslid van de club. De 66-jarige Rus behoort tot de rijkste mannen in Rusland. Hij is naar eigen zeggen veel geld verloren door de oorlog die de Russische president Vladimir Poetin in Oekraïne voert. Lukoil riep Poetin eerder op om de oorlog te beëindigen. Spartak Moskou besloot in mei vanwege financiële problemen om het tweede elftal op te heffen.

Fedun was achttien jaar de baas van Spartak Moskou, dat onder zijn leiding in 2017 voor het eerst in lange tijd weer eens landskampioen werd. Afgelopen seizoen kwam de club uit de Russische hoofdstad niet verder dan de tiende plaats. Vanwege de oorlog in Oekraïne mogen clubs uit Rusland dit seizoen niet meedoen aan de Europese toernooien. Heel wat buitenlandse spelers zijn vertrokken uit Rusland.