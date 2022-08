Discussie bij autokeuring loopt uit de hand: misnoegde bestuurder slaat medewerker in het ziekenhuis

In het keuringsstation in Alken is maandagmiddag een discussie over een autokeuring in een handgemeen ontaard. Een keurder raakte gewond en moest voor verzorging naar het ziekenhuis. “Onenigheid in keuringsstations leidt quasi nooit tot fysieke agressie”, zegt woordvoerster Sofie Vanhout.

De camerabeelden van de agressieve uithaal van de bestuurder zijn overgemaakt aan de politie. “We verlenen onze volledige medewerking aan dit onderzoek opdat dit in alle objectiviteit kan worden gevoerd”, zegt Sofie Vanhout van GOCA, de overkoepelende organisatie van de keuringsstations. Politie Kanton Borgloon is bezig met het onderzoek.

Onenigheid

De agressieve uithaal van de klant gebeurde tijdens een keuring voor verkoop. Rond het middaguur werd de auto binnengereden in het keuringsstation van Alken. “De aanbieder van de wagen kwam voor een tweedehandskeuring. Er is dan onenigheid ontstaan over het resultaat van de keuring. Hierdoor is agressie ontstaan waarbij een van onze medewerkers gewond is geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.” Woordvoerster Sofie Vanhout beklemtoont dat dit zeer uitzonderlijk is, quasi nooit gebeurt.

Misnoegde reacties zijn dagelijkse kost in de keuringsstations. “Onze mensen worden opgeleid om hiermee om te gaan, zowel met verbale agressie als met een uithaal. Bij een discussie over het keuringsresultaat wordt een gesprek aangegaan en wordt gekeken hoe dit probleem kan worden opgelost”, zegt de GOCA-woordvoerster.

Aangedaan

Bij de keuringsinstantie zitten de erg verveeld met dit geval van agressie. Over de verwondingen van de medewerker is niets bekendgemaakt. Zijn collega’s in het keuringsstation in Alken reageren erg aangedaan. De poorten van het station bleven even gesloten voor de vaststellingen. De wachtenden vreesden dat de collega’s het werk zouden neerleggen, maar de keuringslijnen gingen maandagnamiddag weer gewoon open.