Meer dan 500 menhirs gevonden in zuiden van Spanje

In het zuiden van Spanje is een van de grootste verzameling megalieten, of grote stenen, van Europa teruggevonden. Ook hunebedden, grafheuvels en steenkisten werden ontdekt nadat er onderzoek werd gedaan op een terrein dat gebruikt ging worden als avocadoplantage.

De bedoeling was om van het gigantische terrein van maar liefst 600 hectare een avocadoplantage te maken. Maar omdat het “mogelijk archeologisch interessant” kon zijn, werd er bijkomstig onderzoek gevraagd door de plaatselijke overheid. En wat blijkt: onder de grond lagen maar liefst 526 gigantische stenen verstopt die daar waarschijnlijk opgericht werden in de tweede helft van het vijfde en/of zesde millennium v.C. Ze waren grotendeels opgesteld in 26 evenwijdige rijen of cirkels, met een zicht op het oosten om de zonsopgang te zien. De hoogte van de stenen ligt tussen de een en de drie meter.

Er werden daarnaast ook hunebedden of megalistische graven gevonden. Die bestaan uit twee of meerdere opstaande stenen met grote stenen bovenop. En ook kleinere graven, steenkisten, werden ter plaatse gevonden. Volgens experten is het opvallendste aan de site, het feit dat de stenen zo goed bewaard zijn en dat er zoveel verschillende elementen op één plaats gebracht zijn.

De stenen zullen voorzichtig uitgegraven worden, er wordt geschat dat dat zal duren tot 2026. Maar in de tussentijd zou een deel opengesteld kunnen worden voor het publiek.

