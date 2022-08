Mack Rutherford (17) landt in Kortrijk op weg naar wereldrecord solo de wereld rondvliegen

Mack Rutherford is maandagnamiddag op de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem geland. Na de doortocht dinsdag op het vliegveld van Buzet (Pont-à-Celles) in de provincie Henegouwen, vliegt de zeventienjarige Belgisch-Britse piloot naar Slovakije. Zijn tocht eindigt volgens de planning twee dagen later in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, waar hij op 23 maart is vertrokken. De tiener kan zijn naam dan in het Guinness Book bijschrijven als de jongste piloot die solo rond de wereld vliegt.