Nieuwe studie toont dat volume van Zwitserse gletsjers gehalveerd is sinds 1931

Wetenschappers onderzoeken sinds het begin van de jaren 2000 nauwkeurig hoe de gletsjers in de Alpen smelten door de klimaatopwarming. Maar over de evolutie van de gletsjers in de jaren daarvoor bestond weinig informatie, omdat ze nooit van dichtbij gevolgd werden. Onderzoekers maakten nu voor het eerst een topografische reconstructie van de gletsjers in de 20ste eeuw, en konden zo de achteruitgang van het ijsvolume in kaart brengen.

De wetenschappers hebben een beroep gedaan op zowat 21.700 archiefbeelden die tussen 1916 en 1947 werden genomen, en die 86 procent van het oppervlakte van de Zwitserse gletsjers in kaart brengen. Uit de foto’s konden ze, via de techniek van stereofotogrammetrie, de aard, vorm en positie van de gletsjers opmaken. “Als we de topografie kennen van een gletsjer op twee verschillende momenten, kunnen we het volumeverschil in ijs berekenen”, aldus Erik Schytt Mannerfelt, hoofdauteur van het artikel.

Toch is het ijsvolume volgens de wetenschappers in de loop der jaren niet continu verminderd. In de jaren 1920 en 1980 was er zelf sprake van een toename van de ijsmassa. Maar ondanks die toename in korte periodes, “toont onze vergelijking tussen de jaren 1931 en 2016 duidelijk dat er in die periode een significante achteruitgang is van de gletsjers”, aldus Daniel Farinotti, een van de onderzoekers.