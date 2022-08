Spanje labelt bosbranden als natuurramp

Bejis werd afgelopen week getroffen door een bosbrand die 17.500 hectare in de as heeft gelegd. Daarnaast moesten ook nog eens 2.200 inwoners worden geëvacueerd.

Sanchez betreurde “de psychologische klap voor de inwoners door het verlies van persoonlijke spullen”, net als “de biodiversiteit die verloren is gegaan”.

“Jammer genoeg vertelt de wetenschap ons dat we de komende zomers nog hogere temperaturen zullen krijgen. We hebben dus te maken met een klimaatcrisis.”

Het label natuurramp laat de regering toe om extra geld vrij te maken voor de schade aan woningen van particulieren, naast vergoedingen aan gemeentebesturen voor buitengewone uitgaven en subsidies voor het herstel van infrastructuur.

Sinds begin dit jaar heeft Spanje al 400 bosbranden genoteerd waarbij 287.000 hectare in de as werd gelegd. Dat is drie keer zoveel als in 2021.