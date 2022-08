Groot aardgasveld ontdekt voor kust Cyprus

Het veld werd ontdekt door het Italiaans-Franse energieconsortium Eni-Total en bevat mogelijk ongeveer 70 miljard kubieke meter aardgas, verklaarde minister van Energie Natasa Pileidou aan staatsradio RIK. Eni vulde in een mededeling aan dat het gaat om een “belangrijke vondst” op zo’n 160 kilometer van de kust van Cyprus en op een diepte van 2.287 meter.

In 2011 ontdekte het Amerikaanse bedrijf Noble Energy, verder in oostelijke richting, ook al een groot aardgasveld in de exclusieve economische zone (EEZ) van Cyprus. Sindsdien is echter een geschil met buurland Turkije ontstaan over de exploitatie van het gas.

Cyprus is sinds 1974 verdeeld in een groter Grieks-Cypriotisch deel in het zuiden en een Turks-Cypriotisch deel in het noorden. Alleen Turkije erkent Noord-Cyprus als staat.