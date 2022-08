KMI: “We stevenen af op warmste augustus sinds begin metingen”

“Als de verwachtingen tot eind deze maand kloppen, stevenen we af op de warmste maand augustus sinds het begin van de metingen.” Dat heeft KMI-weerman David Dehenauw maandag op Twitter geschreven.

Als de verwachtingen kloppen, stevenen we voor augustus af op een gemiddelde temperatuur van 21,4 graden. Dat zou de warmste augustus sinds het begin van de metingen zijn: het huidige record dateert van augustus 1997, met 21,2 graden. “De zomer (van juni tot augustus, nvdr.) wordt in dat geval met 19,6 graden de op één warmste”, luidt het nog. In 2003 werd het gemiddeld 19,7 graden.