Corona-adviseur Anthony Fauci stopt eind dit jaar na meer dan 50 jaar in dienst van Amerikaanse overheid

Anthony Fauci, de Amerikaanse infectioloog die tijdens de coronapandemie wereldberoemd werd als adviseur van de presidenten Donald Trump en Joe Biden, stopt in december als hoofd van het nationaal instituut voor allergie- en infectieziekten (NIAID) en als adviseur van het Witte Huis. Dat heeft hij volgens de Amerikaanse media maandag aangekondigd. De 81-jarige Fauci is al meer dan een halve eeuw in dienst van de overheid.

Fauci leidde sinds 1984 het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). In 1968 ging hij als 27-jarige net afgestudeerde arts aan de slag bij de National Institutes of Health, waarvan het NIAID deel uitmaakt. Hij werd in de VS al snel gezien als een rijzende ster.

Bij ons raakte Fauci vooral bekend als het gezicht van de strijd tegen het coronavirus onder de presidenten Trump en Biden. Hij kreeg in die hoedanigheid ook heel wat politieke verwijten naar zijn hoofd geslingerd. Hij was als NIAID-directeur adviseur van in totaal zeven presidenten, te beginnen bij Ronald Reagan, en loodste het land door de aids- en hiv-epidemie, uitbraken met het westnijlvirus, de antraxaanvallen, grieppandemieën, verschillende dreigingen van vogelgriep, ebola, zika en, onlangs nog, Covid-19 en apenpokken.

Ondanks zijn lange carrière en zijn gezegende leeftijd, denkt Fauci er nog niet aan om op pensioen te gaan. “Na meer dan 50 jaar binnen de overheid, ben ik van plan om de volgende fase in mijn carrière aan te boren, nu ik nog steeds zoveel energie en passie heb voor mijn vak”, klinkt het in een mededeling. “Ik wil wat ik geleerd heb als NIAID-directeur gebruiken om wetenschap en volksgezondheid te doen evolueren en om de volgende generatie van wetenschappelijke leiders te inspireren en begeleiden terwijl zij de wereld helpen in de strijd tegen toekomstige bedreigingen door infectieziekten.”

“Onwankelbaar”

President Biden, zegt in een mededeling dat Fauci’s “toewijding aan het werk onwankelbaar is”. “Hij doet het met een ongeëvenaarde geestdrift, energie en wetenschappelijke integriteit”, meent president Biden. “Door dokter Fauci’s vele bijdragen aan de volksgezondheid zijn hier in de VS en erders in de wereld levens gered”, aldus Biden, die Fauci bedankt voor zijn dienst. “De VS zijn sterker, veerkrachtiger en gezonder door hem.”