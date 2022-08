Directeur federale gerechtelijke politie Antwerpen over aanhoudend drugsgeweld: “De cocaïne zal blijven komen”

Ontploffende granaten, huizen die beschoten worden… Antwerpen wordt al de hele zomer geteisterd door drugsgerelateerd geweld. “We zitten in een spiraal, een versnelling van drugsgerelateerd geweld”, zegt Yve Driesen, directeur van de federale gerechtelijke politie van Antwerpen, in ‘Terzake’. “Het fenomeen zal ons nog lang bezighouden. De cocaïne zal blijven komen.”

LEES OOK. Is gewapend bestuur de oplossing voor drugsgeweld in Antwerpen? (+)

Sinds het begin van de zomer zijn al meer dan dertig dossiers over vermoedelijk drugsgeweld in Antwerpen geopend. Dat zijn er meer dan heel vorig jaar. “We zitten nu in een spiraal”, geeft Driesen toe. “In een versnelling van drugsgerelateerd geweld.” Een kant-en-klare oplossing is er helaas niet, aldus Driesen. “Het gaat mij over het probleem en de risico’s beheersbaar houden.”

Of we binnenkort ook “Nederlandse” toestanden gaan krijgen, met afrekeningen op klaarlichte dag, kan Driesen niet zeggen. “Maar de cocaïne zal wel naar Antwerpen blijven komen, het fenomeen zal ons dus nog lang blijven bezighouden.”

De politie van Antwerpen heeft ook al tal van successen geboekt, al hebben die ook een keerzijde. “We hebben sleutelfiguren uit het criminele weefsel kunnen wegknippen”, aldus Driesen. “En die gaten moeten worden gevuld.”

Volgens de topman van de politie is de drugsmaffia “volop aan het rekruteren”. Met geweld, maar soms ook met geld. “We zien dat corruptie opduikt in alle geledingen van onze maatschappij: politie, justitie, private partners, douane, ... het maakt niet uit. Overal zijn er mensen die zich laten verleiden door het geld.”

Volgens Driesen klopt het ook niet langer dat de drugshandel uitsluitend in handen is van Nederlandse criminelen. “We zien meer en meer een verschuiving van Nederlandse naar Antwerpse kopstukken. Kerels die hier in de buurt zijn opgegroeid en zijn opgeklommen tot financiers en beslissers in die criminele organisaties. Ze sturen aan, en sommige kopstukken beginnen zelfs Nederlandse kopstukken aan te sturen.”

LEES OOK. Burgemeester De Wever vraagt Nationale Veiligheidsraad in strijd tegen Antwerps drugsgeweld, “niet de oplossing” volgens minister Verlinden