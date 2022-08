Kopenhagen stelt klimaatdoel uit: dan toch niet eerste CO2-neutrale hoofdstad tegen 2025

De Deense hoofdstad Kopenhagen ziet af van haar ambities om tegen 2025 de eerste CO2-neutrale hoofdstad ter wereld te zijn. Het doel is niet langer realistisch, heeft burgemeester Sophie Hæstorp Andersen maandag aan de omroep Danmarks Radio (DR) gezegd. “Het is megavervelend dat we het niet gaan halen in 2025. Ik ben er echt verdrietig om”, aldus nog de burgemeester.