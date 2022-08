Buigt Leicester dan toch? Transferprijs van Youri Tielemans zal zakken

Youri Tielemans is zen. Leicester startte de Premier League dan wel met 1 op 9 en afgelopen weekend begon de middenvelder op de bank tegen Southampton, maar met het oog op een transfer zit hij toch in een sterke positie.

Zijn contract bij Leicester loopt immers af in juni en The Foxes zijn er niet in geslaagd om hun speler te laten bijtekenen. Daarom staat de middenvelder al een tijdlang in de belangstelling van een resem Europese topclubs, maar hijzelf verkiest in de Premier League te blijven. Om een stap hogerop te zetten, wordt vooral naar de Engelse topvijfclubs gekeken, hoewel veel van hen clubs al een overbezetting hebben op zijn positie. Toch leek vooral Arsenal de afgelopen weken/maanden gecharmeerd. Tot nu toe waren de transfereisen van Leicester echter veel te hoog. Het kocht Tielemans in 2019 nog weg bij Monaco voor 45 miljoen en hoopte lange tijd winst te maken op de Belg of toch het grootste deel van die centen te recupereren.

© ISOPIX

Die houding zal Leicester in de laatste week van de transfermarkt wellicht niet volhouden. Als het Tielemans over een jaar niet gratis wil zien vertrekken, moet het de transferprijs laten zakken. De middenvelder is weliswaar gelukkig met zijn gezin in Leicester, maar hij beoogt een nieuwe, hogere sportieve uitdaging. Als zijn prijs daalt naar pakweg 20 à 25 miljoen euro, kunnen/zullen de geïnteresseerde topclubs weer in de dans springen. Het wordt dus een spannende week, maar zelfs als het niet tot een transfer komt, lijkt Tielemans niet geneigd om bij te tekenen in het King Power Stadium.

Leicester moet overigens nog een ander Belgisch dossier bekijken, want ook voor Dennis Praet (28) wordt nog een nieuwe werkgever gezocht.