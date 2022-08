In Ninove maakt het Vlaams Belang handig gebruik van digitale data om haar kiezers in kaart te brengen. De partij wil er in 2024 met een absolute meerderheid de sjerp veroveren en vraagt aan de overtuigde kiezers om zich actief te registreren als Vlaams Belang-stemmer. Maar mag dat wel? En is Vlaams Belang de enige die dat doet?