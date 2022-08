Poetins huisideoloog Alexander Doegin roept Russen op om te zegevieren na dood dochter

Na de dood van zijn dochter Daria roept Alexander Doegin, de huisideoloog van het Kremlin, de Russen op om te strijden in de geest van zijn ultranationalistische en imperialistische ideologie. “Onze harten dorsten niet alleen naar wraak of vergelding. Dat zou te klein zijn, niet Russisch”, laat Doegin maandag door zijn vertrouweling, de oligarch Konstantin Malofejev, optekenen op Telegram.

“We hebben alleen onze overwinning nodig. Op welk altaar mijn dochter haar meisjesleven heeft gelegd. Dus overwin alsjeblieft!” Doegin noemde zijn dochter nog een “wondermooi orthodox meisje” en een “patriot”.

Daria Doegina kwam in de nacht van zaterdag op zondag om het leven toen haar auto in de buurt van Moskou vanop afstand tot ontploffing werd gebracht. Doegina werkte voor de Russische staatsmedia en werd beschouwd als een vurige voorstander van de Russische inval in Oekraïne. Volgens de Russische inlichtingendienst FSB zit de Oekraïense Natalia Vovk achter de aanslag, die intussen naar Estland gevlucht zou zijn.

De Russische president Vladimir Poetin heeft de dood van Doegina maandag veroordeeld als een “laaghartige, wrede misdaad”. Volgens het staatspersagentschap TASS zou de president een decreet ondertekend hebben om Doegina postuum de Orde van Vriendschap “voor moed en toewijding bij het uitvoeren van haar professionele taken”, klinkt het.