Adrien Trebel met succes geopereerd aan schouder, Anderlecht moet middenvelder zeker tot na WK missen

Middenvelder Adrien Trebel is maandag met succes geopereerd aan zijn schouder. Door de ingreep staat de 31-jarige Fransman zeker tot de winterstop aan de kant, zo meldde Anderlecht via zijn clubwebsite.

Trebel liep vorige week donderdag tijdens de overwinning van Anderlecht tegen het Zwitserse Young Boys in de voorronde van de Conference League een complexe schouderluxatie op. Na een overtreding viel de middenvelder hard op zijn schouder, waarna die even uit de kom ging. Als gevolg van de blessure moest Trebel de wedstrijd bij de rust verlaten.

Nu begint Trebel aan zijn maandenlange revalidatie en zal hij zeker tot na de winterstop out zijn. Die winterstop is dit seizoen eerder een ‘herfststop’ aangezien de competitie al na het weekend van 11 november stilligt vanwege het WK in Qatar. Op 23 december wordt het competitievoetbal weer op gang getrapt, daarna volgt er geen traditionele winterstop meer.

Adrien Trebel keerde dit seizoen na een uitleenbeurt aan het Zwitserse Lausanne terug naar Anderlecht, waar hij in 2017 voor het eerst neerstreek na een overstap van Standard Luik. Onder het trainerschap van Vincent Kompany kwam de ervaren middenvelder de vorige seizoenen zelden aan spelen toe bij de Belgische recordkampioen. Kersvers Anderlecht-trainer Felice Mazzu gunde de Fransman dit seizoen wel al enkele basisplaatsen.