Steven Defour riskeert wedstrijd schorsing voor kritiek op scheidsrechter tijdens KV Mechelen-Westerlo, Challouk (KV Kortrijk) gaat vrijuit

Het incident deed zich voor in de 64e minuut van de wedstrijd tussen KV Mechelen en Westerlo (5-4 eindstand). Nadat Westerlo 2-3 voorkwam - wat volgens de Mechelen-aanhang voorafgegaan was door een fout op een Mechelse speler - had Defour overdreven kritiek geuit op scheidsrechter Bert Put. Die stuurde hem prompt naar de tribunes.

Na de wedstrijd bood Defour wel zijn verontschuldigingen aan, schreef Put nog in zijn wedstrijdverslag. Dankzij het gebrek aan eerdere schorsingen als staflid vorderde het bondsparket mild: twee in plaats van drie wedstrijden schorsing, waarvan dus één effectief.

Bondsparket wil twee speeldagen effectieve schorsing voor Nsingi, Challouk gaat vrijuit

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandagavond haar vorderingen voor de afgelopen speeldag bekendgemaakt. Nachon Nsingi van Oud-Heverlee Leuven riskeert vier wedstrijden schorsing (waarvan twee effectief) voor zijn rode kaart tegen Standard. Youssef Challouk (Kortrijk) moet niet vrezen voor extra schorsing.

Nsingi werd in de wedstrijd op Sclessin na 51 minuten naar de kant gestuurd door scheidsrechter Nathan Verboomen. Tijdens de opbouw van Standard maakte de spits van OHL rond de middellijn een tackle richting Standard-speler Shamir. Bij het doorglijden raakte Nsingi geen bal maar wel de tegenstander, onderaan het been, met zijn toppen. OHL won uiteindelijk met 1-3, ondanks 40 minuten met een man minder.

Het Bondsparket zag dat Nsingi de tackle niet bewust op Shamir had ingezet, maar meende wel dat de fysieke integriteit van Shamir geschonden was, en benoemde het daarom als een “brutale fout”. Daarvoor kan het parket maximaal vijf wedstrijden schorsing vorderen. Omdat er nog geen eerdere schorsingen waren voor Nsingi, koos het parket ervoor om een deels uitgestelde straf te vorderen. De Leuvenaar riskeert ook 3.000 euro boete.

Challouk werd in de wedstrijd tegen Club Brugge (2-1 voor Club) uitgesloten in de 89ste minuut. Bij een tegenaanval haalde hij volgens scheidsrechter Boterberg Clinton Mata onderuit met een trap. Het Bondsparket zag op de beelden echter alleen een lichte tik, waarbij niet zeker was of het de bedoeling was van Challouk om de tegenstander te raken. Hoewel Challouk maar enkele minuten wedstrijd miste, was die uitsluiting voldoende als straf voor de “niet-intentionele fout”.