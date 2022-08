Scholz wordt verweten dat hij niet krachtdadig is en te terughoudend blijft tegen Rusland. — © AFP

Nog geen negen maanden na zijn aantreden als bondskanselier is de populariteit van Olaf Scholz (SPD) gekelderd. Scholz sukkelt van de ene crisis in de andere en in elk dossier wordt hem een gebrek aan daadkracht verweten. Daarbij komt nu ook nog de schaduw van een financieel schandaal.