Minstens vier toeristen omgekomen bij busongeluk na bezoek aan Machu Picchu in Peru

Minstens vier mensen zijn om het leven gekomen bij een busongeluk na een bezoek aan de toeristische trekpleister Machu Picchu in Peru. Zeker veertien anderen zijn gewond geraakt. Dat hebben de autoriteiten maandag gemeld.

Twee Colombiaanse toeristen lieten het leven. De andere twee dodelijke slachtoffers konden nog niet worden geïdentificeerd, zegt de lokale regering van de regio Cuzco. Onder de gewonden bevinden zich behalve vier Fransen ook twee Argentijnen, twee Canadezen, twee Grieken, twee Israëli’s en twee Peruanen. Twee Nederlanders die ook in de minibus zaten, zijn ongedeerd, meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De minibus is zondagavond in een ravijn van meer dan 100 meter diep gestort, zegt de Peruaanse minister van Toerisme en Buitenlandse Zaken Roberto Sanchez. Op de plek van het ongeluk zou het mistig geweest zijn. Sommige gewonden zijn door de luchtmacht per vliegtuig overgebracht naar de hoofdstad Lima, aldus minister Sanchez.

Het ongeval gebeurde op ongeveer 100 kilometer van de stad Cuzco, de voormalige hoofdstad van het Incarijk en het belangrijkste vertrekpunt voor veel bezoekers van het Machu Picchu. Dagelijks bezoeken gemiddeld zowat 5.000 toeristen de trekpleister, die geboekstaafd staat als Unesco-werelderfgoed en wereldwonder. De stad werd in de vijftiende eeuw gebouwd door de Inca-keizer Pachacutec.