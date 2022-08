Extra jaar in Brugge wenkt: Noa Lang mist twee speeldagen in Champions League (en ook droomtransfer?)

Vier tot zes weken out en niet inzetbaar voor de eerste twee speeldagen in de Champions League: het verdict voor Noa Lang (23) was maandag niet prettig. Zijn enkel liep averij op. De omstandigheden om die droomtransfer te realiseren, zijn allesbehalve ideaal. Een jaar extra bij blauw-zwart wenkt.

Zondag tegen KV Kortrijk zag het er meteen niet goed uit. Na een invalbeurt van amper twee minuten bleef Lang zijn voet in het gras steken. Hij kon niet meer voort, en maandag kwam het verdict: een letsel aan de enkel, vier tot zes weken out.

Je wenst niemand een blessure toe. En al zeker geen artiest als Noa Lang. Maar de kans dat de smaakmaker minstens nog een half seizoen in de Jupiler Pro League zal te bewonderen zijn, is natuurlijk wel wat groter geworden. In de topcompetities is de transfermarkt nog maar negen dagen open, en dan zal Lang in het allerbeste geval halfweg zijn revalidatie zijn. Niet echt de ideale omstandigheden om een toptransfer te scoren. Lang gaf trouwens al aan dat het niet langer een straf zou zijn om nog een (half) jaar te blijven. “Hij is gelukkig in Brugge”, liet zijn moeder nog optekenen. Het kan verkeren: na vorig seizoen had Lang zo goed als afscheid genomen van Club Brugge, waar ze beloofden mee te werken aan een toptransfer. Maar sindsdien bleef het grotendeels stil.

© BELGA

Donderdag loting

Lang mist, als hij blijft, ook zo goed als zeker de eerste twee speeldagen van de Champions League. Hij zal eens zuchten als pakweg Barcelona of Liverpool uit de trommel komt donderdag. Zijn blessure kan hem een bezoekje aan de allergrootsten kosten. Het kampioenenbal start op 6 of 7 september, met een week later al de tweede wedstrijd. Een moordend tempo door het WK in Qatar, weet u wel. De derde speeldag valt dan pas begin oktober: dan zou Lang wel opnieuw fit moeten zijn. Ook de interlands eind september dreigt hij te moeten missen. Nederland speelt dan tegen Polen en... België (op 25 september in de ArenA, red.) in de Nations League.

Wie er dan wél bijloopt, is Hans Vanaken. De vraag is nog maar of hij dan voor West Ham of Club Brugge uitkomt. Duidelijkheid omtrent zijn situatie wordt niet snel verwacht. Het dossier dreigt nog even aan te slepen, al blijven de onderhandelingen gewoon lopen.