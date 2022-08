Test Aankoop lanceert gratis nummer voor klachten over afgelast ‘100% Retro’ festival, organisator: “Dat komt hard binnen”

Ze kregen bij Test Aankoop een lijstje toegestuurd met de vennootschappen van Hugo Foets die al in faling zijn gegaan. De conclusie: geen fraai cv. Het is voor de consumentenorganisatie extra reden – bovenop de klachten die binnenlopen – om het dossier van 100% Retro kort op te volgen. Ter herinnering: dat festival, georganiseerd door Foets, zou afgelopen zaterdag plaatsvinden in Bobbejaanland en artiesten als Soulsister, Johnny Logan en 2 Unlimited brengen. Maar vrijdag werd de hele boel geannuleerd. De organisator beloofde wel dat iedereen die een ticket kocht, dat terugbetaald kan krijgen. Of kan kiezen voor een voucher, voor de editie van volgend jaar.

LEES OOK. Vrees onder artiesten dat afgelast ‘100% Retro’ festival ook volgend jaar niet doorgaat. “Hugo ziet het altijd veel te groot. Het loopt vaak faliekant af”

Test Aankoop zal nu een 0800-nummer openen, een gratis telefoonnummer waar alle gedupeerden terechtkunnen met hun klachten. Wat zou de consumentenorganisatie de klagers aanraden: centen terugeisen of een ticket voor volgend jaar vragen? “Dat is een moeilijke afweging”, zegt woordvoerder Simon November. “Als iedereen zijn geld terugvraagt, is de kans groot dat de organisator failliet gaat. Vraag je een voucher, en het festival gaat volgend jaar alsnog niet door, dan ben je geen bevoorrechte schuldeiser. Wij kunnen de gedupeerden enkel op hun rechten wijzen.”

Opmerkelijk: Foets biedt ook de mogelijkheid om slechts een gedeelte van het betaalde geld terug te vragen en de rest als gift te schenken aan de festivalorganisator. “Als een soort crowdfunding”, zegt hij. “Dat is perfect legaal”, zegt November. “Alleen mag je het niet zo voorstellen dat die gift een verplichting zou zijn.”

Goedgelovig

Intussen wordt Foets langs alle kanten verguisd. Als de man die het voormalige managementbureau van Clouseau failliet liet gaan. Die ettelijke mislukte festivals organiseerde. Hij wordt een ‘fantast’ genoemd of een ‘dikke nul’, veelal door anonieme stemmen uit de muziekindustrie. Foets: “Dat komt hard binnen. Maar ik probeer recht te blijven. Ik kan alleen maar zeggen dat ik me niet heb weggestoken en iedereen te woord heb gestaan. En dat ik op dit moment elke reactie begrijp.”

Al leeft bij hem wel het gevoel dat zijn nederlagen worden uitvergroot, en zijn verwezenlijkingen niet worden genoemd. Foets wordt liever gezien als de man die een Europese tournee van Julio Iglesias op poten zette, die met Belle Perez naar het Sportpaleis trok, die jarenlang Frans Bauer vertegenwoordigde. “Pas op, die nederlagen zijn er geweest, jammer genoeg. En op dit moment moet ik vooral heel nederig zijn, en niet antwoorden met woorden, maar met daden. Op 20 augustus 2023 zullen we er meer dan ooit staan, de voorbereidingen zijn al begonnen. En ik ben nu al volop bezig met het terugbetalen van de tickets van zij die daarom vragen.”

“Inderdaad, Foets heeft mij een bankafschrift getoond dat moet aantonen dat hij mijn 486 euro heeft teruggestort”, zegt Agnes Tilman, die afgelopen weekend razend reageerde en het geld van haar zes tickets terugeiste. “Maar ik ben dan wel blond, ik ben niet goedgelovig. Ik zal pas gerust zijn als dat geld effectief op mijn rekening verschijnt.”