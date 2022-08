Kiev ontkent elke betrokkenheid, maar volgens de Russische geheime dienst is het zonneklaar: Oekraïne is verantwoordelijk voor de moord op Daria Doegina, de dochter van een Russische ultranationalist. Al kan die conclusie maar weinigen overtuigen, want het onderzoek verliep ongezien snel en de bewijslast is haast kolderiek.