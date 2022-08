Hongaarse meteorologen ontslagen nadat vuurwerk afgelast werd door weersvoorspellingen

De Hongaarse minister van Technologie en Industrie Laszlo Palkovic gaf geen reden op voor de ontslagen, zo meldt het Hongaarse staatspersagentschap MTI. Maar de beslissing valt nadat het vuurwerkspektakel op zaterdag, een nationale feestdag ter ere van Sint-Stefanus, werd afgelast door weerberichten die 75 tot 80 procent kans op zware stormen in Boedapest voorspelden. De stormen bleven echter uit, wat regeringsgezinde populistische media ertoe aanzette te schrijven dat de feestelijkheden afgelast werden door “valse” informatie.

De weerdienst excuseerde zich zondag voor de voorspellingen en verwees naar “een factor van onzekerheid inherent aan het beroep” van meteoroloog.

In 2006 kwamen nog vijf mensen om het leven toen een storm toesloeg op de viering van 20 augustus. Meer dan 300 mensen raakten toen gewond. Ongeveer 1,5 miljoen mensen waren afgezakt naar de feestelijkheden. Sindsdien beslist de regering op basis van het weerbericht of het vuurwerkspektakel kan doorgaan. Hongarije eert Stefanus I, die in 1000 de eerste koning van het land werd, elk jaar op 20 augustus. Hij zou het christendom naar Hongarije gebracht hebben. De koning werd in 1038 heilig verklaard.