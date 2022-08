Van revelatie tot probleemkind: Anderlecht stuurt Anouar Aït El Hadj naar de B-kern

Anderlecht zit met een zaak rond Anouar Aït El Hadj (20). Die weigerde mee te spelen met de U23 in 1B, waarop paars-wit hem terugzette naar de B-kern. De middenvelder wil paars-wit het liefst verlaten, maar er is amper interesse voor hem.

Anouar Aït El Hadj was twee seizoenen geleden een rijzende ster bij Anderlecht: een kilometervreter, die ook goed kon dribbelen. De bevestiging bleef evenwel uit. Vorig seizoen onder Vincent Kompany kwam de Brusselaar al veel minder aan de bak en dit seizoen moet hij echt zoeken naar speelminuten. In de Jupiler Pro League deed hij in deze jaargang nog geen minuut mee en toen hij een kans kreeg in de Europese voorronde tegen het Estse Paide, gaf El Hadj niet thuis. Hij speelde toen tachtig minuten, maar haalde nooit zijn niveau.

Anderlecht vatte daarom het plan op om Aït El Hadj kansen te geven bij de U23-ploeg, die vanaf dit seizoen in 1B uitkomt. Zondag tegen Lommel zat hij in de selectie, maar opeens weigerde hij mee te spelen. Jong Anderlecht blonk nochtans uit tegen de Limburgse profs, want het won met 0-2 en staat nu mee op kop in de Challenger Pro League met 4 op 6. Vorige week hield het ook al profclub Deinze op 0-0.

De weigering van El Hadj kon Anderlecht niet blauwblauw laten. Hij krijgt een sanctie en is voorlopig verwezen naar de B-kern, waar ook overbodige jongens als Aristote Nkaka deel van uit maken. Coach Felice Mazzu had op voorhand nochtans gezegd dat er af en toe jonge talenten zouden moeten aantreden in 1B.

“Als ze niet spelen bij de A-ploeg is het de bedoeling dat de jongeren ritme opdoen in de Challenger Pro League”, zei de coach onlangs op een persconferentie. “Dat is geen straf, maar een kans om ervaring op te doen. Die keuzes zijn trouwens nooit definitief. Het is niet omdat je de ene week in 1B speelt dat je de andere week niet bij de A-selectie kan zitten. De spelers krijgen ook altijd een uitleg.”

Deur niet dicht

Alleen lijkt El Hadj compleet niet enthousiast te maken voor de Challenger Pro League. Met zijn 69 matchen op het hoogste niveau en zes doelpunten, wil hij liever naam maken in 1A. De middenvelder aast nog steeds op een uitleenbeurt, maar de interesse is beperkt. Er is nog tot 6 september tijd om een oplossing te vinden, maar met deze houding heeft de speler uiteraard geen punten gescoord.

Toch is de deur nog niet helemaal gesloten bij paars-wit. Zijn recente gedrag kan niet door de beugel, maar zo’n jongen kan altijd tot inkeer komen. Vorig seizoen sloeg de speler ook mea culpa nadat hij met overgewicht was teruggekeerd van zijn zomervakantie. Hij beloofde toen zijn leven te beteren en deed dat ook op korte termijn. Als El Hadj nu op korte termijn spijt betuigt, kan hij misschien nog gerehabiliteerd worden. Op die zelfde persconferentie enkele weken geleden noemde Felice Mazzu Anouar Aït El Hadj alleszins nog “een goeie speler”.