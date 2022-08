Lessen bingen of toch weer naar de aula? Proffen leggen uit waarom hun les straks (niet meer) online verschijnt

Elke week enkele uren in een grote aula je broek verslijten of vlak voor de examens de opgenomen lessen ‘bingen’? Voor veel studenten is de verleiding voor optie twee groot en dus bleef het vorig jaar stil in de grote aula’s. Maar proffen en lectoren leggen zich niet zomaar neer bij die nieuwe realiteit. Nu ze hun lessen niet langer verplicht moeten opnemen, kiezen ze zelf wat ze nog online zullen doen.