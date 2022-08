Was het moord of was het moederliefde? Het proces waar het hele land een mening over had

De wereldpers zakt in de herfst van 1962 af naar de Place Saint-Lambert in Luik. In de assisenzaal staat een volledige familie terecht, na de dood van een baby van negen dagen oud. Baby Carinne had geen armpjes bij de geboorte, omdat haar mama tijdens de zwangerschap het geneesmiddel Softenon had geslikt. “Haar leven zou een hel geweest zijn, dus moest ze sterven.” Maar moet de familie daarvoor gestraft worden? Zelfs het Vaticaan mengt zich in de discussie.