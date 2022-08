Het wil nog niet lukken voor verdienstelijke Cyriel Dessers bij Cremonese, Juventus verspeelt punten

Cyriel Dessers en Cremonese hebben ook op de tweede speeldag in de Serie A een nipte nederlaag geleden. Op het veld van AS Roma werd het 1-0. Dessers speelde een verdienstelijke partij en creëerde kansen, maar het blijft wachten op zijn eerste goal in Italië.

Het duurde tot minuut 65 tot Roma de openingstreffer kon scoren via Chris Smalling. De Engelse verdediger had de hele wedstrijd zijn handen vol met Cyriel Dessers. De nieuwe spits van Cremonese probeerde het tot twee keer toe met een omhaal en net na de rust spatte zijn pegel uiteen op de lat.

Cremonese begint zo met 0 op 6 aan de competitie, maar toch maakt de promovendus een prima indruk. Hetzelfde geldt voor Dessers. Het lijkt een kwestie van tijd vooraleer we zijn eerste doelpunt in Italiaanse loondienst zullen zien.

Juventus verspeelt punten

Nog in de Serie A is Juventus maandagavond niet verder geraakt dan een gelijkspel op het veld van Sampdoria. Iets over het halfuur had Rabiot de Oude Dame nochtans op voorsprong gebracht, maar zijn doelpunt werd terecht afgekeurd voor voorafgaand buitenspel. Sampdoria pakt zijn eerste punt van het seizoen, Juventus begint met 4 op 6 aan de nieuwe competitie. Werk aan de winkel.